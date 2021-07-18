المدير العام للأمن الوطني يدعو لتكثيف الجهود لإفشاء مخططات الأعداء

ألقى المدير العام للأمن الوطني، كلمة، بمناسبة مراسيم الاحتفال باليوم الوطني للشرطة، رحب فيها بوزير الداخلية، والوزراء والمدراء العامون الحاضرون.

ودعا المدير العام، إلى بذل المزيد من الجهد والتضحية في سبيل وطننا العزيز لإفشاء كل مخطط يريد به أعدائنا تعكير الأجواء.

وتقدم المدير العام للأمن، بالتهاني والتبريكات، إلى كل منتسبي أفراد الأمن الوطني، وبلغهم تهاني القيادة العليا للبلاد وعلى رأسها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

كما توجه المدير العام للأمن، بجزيل الشكر، إلى قيادة الجيش الوطني الشعبي.

وأكد ذات المتحدث، إن الجهود الكبيرة التي يبذلها رجال الشرطة في الميدان لن تذهب سدى.

كما توجه المدير العام للأمن، بالشكر، إلى القوات العملية التي تتحدى كل الصعاب لتأدية مهامها على أكمل وجه.

واغتنم المدير العام، الفرصة، لتجديد التهاني، إلى كل موظفي الأمن الوطني متمنيا لهم كل التوفيق.