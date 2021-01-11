المدير العام للأمن الوطني يدعو لمواصلة الجهود بكل إحترافية لبسط الأمن والسكينة في المجتمع

أشرف المدير العام للأمن الوطني خليفة أونيسي على مراسم افتتاح فعاليات الملتقى الوطني الـ 5 لرؤساء المصالح الولائية للأمن العمومي.

وجاء الملتقى الوطني عبر تقنية التحاضر عن بعد من قبل المفتشون الجهويون للشرطة ورؤساء 48 أمن ولاية.

وأكد لونيسي، أن هذا اللقاء يعد لقاء تقييميا لما تم بذله من جهود من طرف القرق العملياتية للشرطة في الميدان خلال سنة 2020.

وأضاف أن سنة 2020 تميزت بوضع صحي استثنائي جراء ظهور وانتشار وباء كورونا منوها بالنتائج المشجعة التي تم تحقيقها.

وثمن المدير العام للأمن الوطني، جهود مختلف مصالح الشرطة في مرافقتها للسلطات العمومية لتنفيذ القرارات التنظيمية المتعلقة بالحد من انتشار فيروس كورونا.

ودعا المدير العام عبر تقنية التحاضر عن بعد، المفتشون الجهويون للشرطة إلى ضرورة مواصلة التجند والإستغلال الجيد للإمكانيات.

خاصة الإمكانيات المادية والبشرية التي تم وضعها تحت تصرفهم بأقاليم اختصاصهم للمساهمة في تعزيز الجهود الوطنية.

كما أثنى المدير العام على جهود قوات الشرطة في سبيل ضمان أمن المواطن وسلامة الممتلكات.

ودعا لونيسي إلى مواصلة الجهود بكل إحترافية وفي إطار تطبيق قوانين الجمهورية بما يساهم في بسط الأمن والسكينة في المجتمع.