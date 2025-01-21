المدير العام للأمن الوطني يزور السعودية

قام المدير العام للأمن الوطني الجزائري، علي بداوي، بزيارة عمل إلى المملكة العربية السعودية، الأحد الفارط، وذلك على رأس وفد رفيع المستوى يضم كبار المسؤولين من المديرية العامة للأمن الوطني.

وشهدت الزيارة اجتماعات مثمرة مع الفريق محمد بن عبد الله البسامي، مدير الأمن العام بالمملكة العربية السعودية. حيث تم بحث سبل تطوير آليات التعاون الشرطي بين البلدين.

وجرى النقاش في حضور سفير الجزائر لدى المملكة وعدد من المسؤولين الأمنيين من الجانبين.

وتمحورت المحادثات حول تعزيز التنسيق الأمني ومشاركة الخبرات في مختلف المجالات الشرطية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وتخللت الزيارة جولات ميدانية لعدد من المنشآت الشرطية المتقدمة في المملكة.

فقد زار الوفد الجزائري قسم التقنية والذكاء الاصطناعي الذي يضم أحدث التقنيات الذكية المستخدمة في تسيير حركة المرور وضبط المخالفات.

كما زار الوفد مقر الإدارة العامة للأدلة الجنائية، حيث اطلع على مختلف الأقسام والتجهيزات الحديثة المُستخدمة في التحقيقات الجنائية. إلى جانب عروض وشروحات قدمها المسؤولون السعوديون حول العمليات التقنية والإجرائية.

واختُتمت الزيارة بزيارة المركز الوطني للعمليات الأمنية الموحدة (911)، الذي يعد أحد أبرز المنشآت الأمنية في المملكة.

وقد تعرف الوفد الجزائري على دور المركز في استقبال البلاغات وتنسيق العمليات بين مختلف القطاعات الأمنية. مما يعزز سرعة الاستجابة الأمنية ودقة التنسيق.