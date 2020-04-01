المدير العام للأمن الوطني يزور مرافق وتشكيلات الشرطة العملياتية بالبليدة

قام اليوم الأربعاء، المدير العام للأمن الوطني، أونيسي خليفة بزيارة ميدانية لعدة مرافق وتشكيلات الشرطة العملياتية بولاية البليدة.

وحسب بيان المديرية العامة للأمن الوطني، فقد رافقه في الزيارة إطارات سامية من الإدارة المركزية والجهوية للأمن الوطني.

وخصت زيارة المدير العام للأمن الوطني عدة مرافق شرطية ونقاط مراقبة بشوارع مدينة البليدة، التي تعرف حجرا صحيا كاملا للحد من انتشار فيروس كورونا.

حيث إلتقى أونيسي بإطارات وعناصر الشرطة التابعين للتشكيلات العملياتية لأمن ولاية البليدة، الوحدة 101 لحفظ النظام، الأمن الحضري خزرونة، وعدة نقاط مراقبة بوسط المدينة.

واختتم المدير العام للأمن الوطني زيارته، بلقاء مع تشكيلة من قوات الشرطة بمقر أمن دائرة أولاد يعيش.

وقدم أونيسي، جملة من التوجيهات لأفراد الشرطة، حث فيها على الحرص لمواصلة الجهود المتعلقة بتوعية المواطنين بضرورة التقيد بالتدابير الاحترازية للحد من انتشار الوباءّ، وإحترام الحجر الصحي الذي يهدف أساسا إلى حماية المواطنين.

كما دعا إلى المساهمة في كل ما يعزز جهود السلطات المحلية من نشاطات الوقاية، وتسخير وسائل الأمن الوطني للمشاركة في عمليات التعقيم والتطهير للمحيط والشوارع والأحياء الشعبية.

وشدد المدير العام للأمن الوطني على السهر بحزم على محاربة كافة أشكال الجريمة والمضاربة، وحماية الأشخاص والممتلكات.

ووجه المدير العام للأمن الوطني تشجيعا خاصا لكل منتسبي جهاز الشرطة على ما يبذلونه من عمل ومبادرات ميدانية وإنسانية تدعم الجهود الوطنية للحد من إنتشار وباء كورونا.

وأشاد أونيسي بالعلاقات الراقية التي تجمع الشرطة بالمجتمع المدني ووسائل الاعلام كشركاء فاعلين في العمل الشرطي المجتمعي والجواري، لتقوية أواصر الثقة وأخلاق التآزر بين الشرطة والمواطن لتخطي هذه المرحلة في أقرب الآجال.