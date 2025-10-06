المدير العام للأمن الوطني يستقبل سفير الصومال

استقبل المدير العام للأمن الوطني علي بداوي، بمقر المديرية العامة للأمن الوطني، سفير جمهورية الصومال الفيدرالية بالجزائر يوسف أحمد حسن يوسف.

ويأتي لقاء المدير العام للأمن الوطني بسفير الصومال في إطار التعاون الثنائي الشرطي الجزائري الصومالي.

خلال هذا اللقاء، تباحث الجانبان سبل تعزيز مجالات التعاون الشرطي بين البلدين الشقيقين. وكذا دعم آليات التنسيق بينهما. لاسيما في مجالات التكوين والتدريب المتخصص والشرطة العلمية.