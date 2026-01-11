المدير العام للأمن الوطني يستقبل سفيرة كندا بالجزائر

إستقبل المدير العام للأمن الوطني علي بداوي، صبيحة اليوم الأحد، بمقر المديرية العامة للأمن الوطني، سعادة سفيرة كندا بالجزائر روبن لين ويتلوفر.

خلال هذا اللقاء، تم تباحث سبل التعاون الشرطي بين البلدين، لاسيما في مجالات التدريب والتكوين التخصصي. الذي من شأنه الإسهام في تطوير الأداء العملياتي وتعزيز القدرات لمواجهة كل أشكال الجريمة. بما فيها تلك العابرة للوطنية والجرائم المستحدثة.

