المدير العام للأمن الوطني يستقبل سفير مملكة بريطانيا

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المدير العام للأمن الوطني يستقبل سفير مملكة بريطانيا
بقلم خالد زوبيري

استقبل المدير العام للأمن الوطني،أونيسي خليفة، اليوم الثلاثاء، باري روبرت لوين سفير المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية بالجزائر، بمناسبة انتهاء مهمته بالجزائر.

وحسب بيان المديرية العامة للأمن الوطني، فقد أشاد الدبلوماسي بالمستوى العالي لاحترافية الشرطة الجزائرية، التي أثبتت خبرتها بجدارة، لاسيما في تسيير الأحداث الكبرى.

وأضح المصدر نفسه، أن الطرفان استعرضا خلال هذا اللقاء، مختلف المجالات والنشاطات المحققة في إطار التعاون الشرطي الثنائي.

ومن جهته، عبر أونيسي عن تجديد إرادة جهاز الشرطة لتعزيز وتقوية التعاون الشرطي الثنائي، وتبادل التجارب والخبرات، والمساعدة التقنية والتكوين المتخصص في مختلف مجالات الشرطة، لاسيما في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للأوطان.


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