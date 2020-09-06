المدير العام للأمن الوطني يشدد على ضرورة تكثيف الجهود لمحاربة الجريمة بكل أشكالها

شدّد المدير العام للأمن الوطني على ضرورة مضاعفة الجهود الميدانية والعملياتية في محاربة الجريمة بكل أشكالها.

واكد خليفة اونيسي، خلال لقاء جمعه برؤساء أمن الولايات للناحية الشرقية وبحضور مدراء مركزيون ورؤساء المصالح الجهوية للشرطة لذات الناحية، على تكثيف الجهود وتجنيد كل الطاقات البشرية والإمكانيات المادية لمحاربة الجريمة الحضرية.

والسهر على تطبيق القوانين بكل صرامة ومجابهة ظاهرة الاعتداءات على الأشخاص والممتلكات والتصدي بحزم لحاملي ومستعملي الأسلحة المحظورة.

وكل ما من شأنه المساس بأمن وسكينة المواطن داخل الأحياء السكنية، مع مواصلة العمل التوعوي لفائدة مختلف الفئات الاجتماعية بإشراك فعاليات المجتمع المدني ووسائل الإعلام الوطنية.

للتذكير فإن هذه اللقاءات العملياتية تأتي ضمن استعدادات الأمن الوطني لمرافقة الدخول الاجتماعي برسم سنة 2020-2021.

بما في ذلك تأمين مجريات امتحانات الباكالوريا ونهاية مرحلة التعليم المتوسط، وتأمين الدخول المدرسي والجامعي.