المدير العام للأمن الوطني يشدد على مضاعفة الجهود للتصدي لكافة أشكال الجريمة

قام المدير العام للأمن الوطني، علي بداوي،أمس الجمعة، بزيارة عمل وتفقد قادته إلى مديرية الشرطة القضائية بالجزائر العاصمة، أين إلتقى بإطاراتها ورؤساء المصالح وكذا قادة الوحدات العملياتية للشرطة القضائية.

وحسب بيان المديرية العامة للأمن الوطني، فلقد تلقى المدير العام للأمن الوطني، خلال هذه الزيارة عرضا وافيا عن الحصيلة العملياتية لمصالح الشرطة القضائية.

ليُسدي بالمناسبة تعليماته لمضاعفة الجهود للتصدي بكل احترافية وحزم لكل أشكال الجريمة.

ولاسيما الجريمة المنظمة بما فيها الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، مؤكدا على ضرورة الالتزام الصارم بقوانين الجمهورية واحترام مبادئ حقوق الإنسان.