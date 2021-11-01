المدير العام للأمن الوطني يشرف على احتفالات ذكرى اندلاع الثورة التحريرية

أشرف المدير العام للأمن الوطني، فريد ين شيخ، ليلة الأحد، على مراسم الإحتفال بذكرى إندلاع الثورة التحريرية، بالمدرسة العليا للشرطة “علي تونسي” بالجزائر.

وفي بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، فقد ترأس مراسم رفع الراية الوطنية المدير العام للأمن الوطني فريد بن شيخ رفقة الأسرة الثورية والقيادة العليا للأمن الوطني على مستوى المدرسة العليا للشرطة علي تونسي.

وفي السياق ذاته، استهل الحفل بزيارة إلى المتحف المركزي للشرطة العقيد لطفي، حيث استذكر جميع المراحل الأليمة التي مرت بها الجزائر إبان الحقبة الاستعمارية كما وقف الجميع وقفة ترحم وإجلال على شهدائنا الأبرار على غرار شهداء الواجب الوطني سليل جيش التحرير الوطني.

بالمقابل وفي حدود الساعة منتصف الليل تم وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري متبوع برفع العلم الوطني وعزف النشيد مع الوقوف دقيقة صمت ترحما على أرواح الشهداء.

هذا و أحيت المديرية العامة للأمن الوطني ليلة الأحد إلى الإثنين، الذكرى 67 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة عبر كامل مصالحها.

طالع ايضا:

كما قامت قوات الشرطة عبر كامل التراب الوطني، اليوم الأحد على الساعة الحادية عشرة صباحا. بدقيقة صمت، ترحما على أرواح شهداء مجازر 17 أكتوبر 1961، بباريس. وحسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني فإن الوقفة جاءت تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. كما حضر الوقفة المدير العام للأمن الوطني، فريد بن شيخ، المدراء المركزيين، الإطارات السامية، الرتباء والمستخدمين الشبيهين. طالع أيضا: المدير العام للأمن الوطني: مكافحة الإجرام الإقتصادي والمالي من مهام مصلحة ” sclco “