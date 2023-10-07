المدير العام للأمن الوطني يعزي عائلة الشهيد قاسمي محمد الصغير

تقدم المدير العام للأمن الوطني، فريد بن شيخ بإسمه الخاص وبإسم كافة مستخدمي الأمن الوطني. بأخلص التعازي والمواساة إلى عائلة شهيد الواجب الوطني حافظ الشرطة قاسمي محمد الصغير. التابع لأمن ولاية الوادي الذي وافته المنية اليوم الجمعة 06 أكتوبر 2023، أثناء تأدية مهامه.

وجاء في تعزية بن شيخ “يتقدم المدير العام للأمن الوطني، السيد فريد بن شيخ بإسمه الخاص وبإسم كافة مستخدمي الأمن الوطني. بأخلص التعازي والمواساة إلى عائلة شهيد الواجب الوطني حافظ الشرطة قاسمي محمد الصغير ، 40 سنة، متزوج وأب لأربعة أطفال، التابع لأمن ولاية الوادي الذي وافته المنية اليوم الجمعة 06 أكتوبر 2023، على إثر إعتداء جبان أثناء تأدية مهامه. راجيا من الله عز وجل أن يتغمد روحه بواسع رحمته وأن ينزل على قلوب عائلته من لدنه جميل الصبر والسلوان”.