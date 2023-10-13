المدير العام للأمن الوطني يعزي في وفاة المجاهد “يادي محمد الواسيني”

تقدم المدير العام للأمن الوطني فريد بن شيخ، بتعازيه الخالصة لأسرة المجاهد والمدير العام الأسبق للأمن الوطني يادي محمد الواسيني الذي وافته المنية عن عمر يناهز 94 سنة.

وجاء في رسالة تعزية:” إلى عائلة المجاهد والمدير العام للأمن الوطني الأسبق يادي محمد الواسيني

يتقدم المدير العام للأمن الوطني السيد فريد بن شيخ أصالة عن نفسه و بإسم كافة مستخدمي الأمن الوطني، بأخلص التعازي والمواساة إلى عائلة المجاهد والمدير العام الأسبق للأمن الوطني يادي محمد الواسيني الذي وافته المنية عن عمر يناهز 94 سنة. راجيا من الله عز وجل أن يتغمد روحه بواسع رحمته وأن ينزل على قلوب عائلته من لدنه جميل الصبر والسلوان .”

وتجدر الإشارة، إلى أن المرحوم من مواليد 29 مارس 1929، إلتحق بصفوف الثورة التحريرية سنة 1956 بالولاية الخامسة، ثم عين أمينا عاما بوزارة التسليح بتونس سنة 1959 إلى غاية إسترجاع السيادة الوطنية، وبعد الإستقلال تقلد المرحوم عدة مناصب منها مديرا عاما للأمن الوطني من أوت 1964 إلى جوان 1965 ليكون بذلك من بين الرعيل الأول الذي وضع أسس الشرطة الجزائرية.

وسيوارى جثمان المرحوم الثرى يوم الأحد 15 أكتوبر 2023، بمقبرة العالية (الجزائر) بعد صلاة الظهر.