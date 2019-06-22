المدير العام للأمن الوطني يقدم توجيهات عملياتية لمصالح شرطة الحدود

الوطني
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المدير العام للأمن الوطني يقدم توجيهات عملياتية لمصالح شرطة الحدود
بقلم نسرين محفوف

أشرف المدير العام للأمن الوطني، عبد القادر قارة بوهدبة، على لقاء توجيهي وطني، لفائدة قادة ورؤساء فرق شرطة الحدود الجوية والبحرية والبرية.

وبهذه المناسبة، وجه بوهدبة، تهانيه إلى كافة قوات شرطة الحدود نظير النتائج الميدانية المحققة مؤخرا، في مجال محاربة كافة أشكال الجريمة، لاسيما منها إحباط عديد محاولات تهريب العملة الصعبة إلى الخارج.

واستمع إلى عروض وافية قدمها إطارات ومسؤولي شرطة الحدود، تضمنت الجهود المبذولة وكذا النتائج المسجلة من قبل قوات الشرطة، في مجال مكافحة كافة أشكال الجريمة وحماية الاقتصاد الوطني.

بالإضافة إلى جملة الإجراءات الأمنية التي تم اتخاذها لتأمين المراكز الحدودية خاصة مع حلول فصل الصيف وتوافد المسافرين.

كما أسدى تعليمات وتوجيهات إلى رؤساء وقادة الفرق العملياتية بشرطة الحدود، على تكثيف الجهود وضمان السرعة والفاعلية في التدخل.

وكذا تعزيز التنسيق والعمليات المشتركة مع كافة الشركاء والأجهزة الأمنية، بغرض تقديم أرقى الخدمات الأمنية للمواطن، في إطار الاحترام التام لمبادئ حقوق الإنسان والتطبيق الصارم لقوانين الجمهورية.


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