المدير العام للأمن الوطني يقف على سير المصالح العملياتية ببجاية

أشرف فريد بن الشيخ المدير العام للأمن الوطني، على لقاء توجيهي جمعه مع الإطارات، الرتباء، الأعوان و المستخدمين الشبيهين لأمن ولاية بجاية، أين وقف على سير المصالح العملياتية للشرطة.

وبهذه المناسبة، حثّ المدير العام للأمن الوطني، جميع موظفي الشرطة على ضرورة مضاعفة الجهود لمكافحة شتى أنواع الجرائم، والسهر على ضمان أمن المواطن وحماية الممتلكات، مع الحرص على التنفيذ الصارم لقوانين الجمهورية واحترام مبادئ حقوق الإنسان.كما سمح هذا اللقاء، للمدير العام للأمن الوطني، بالاستماع عن قرب إلى كافة الانشغالات المهنية و الاجتماعية لموظفي الشرطة.