المدير العام للأمن الوطني يكرم عائلتي “أحمد لولو” و”عبد الناصر”

أشرف فريد بن الشيخ المدير العام للأمن الوطني، أمس الخميس. على تكريم عائلة المجاهد المرحوم عميد الشرطة أحمد لولو، المدعو “حمة لولو”. وهذا عشية الاحتفالات المخلدة للذكرى الـ 67 لعيد الثورة التحريرية.

و الذي سميت باسمه مدرسة تكوين ضباط الشرطة بسطيف، إلى جانب عائلة شهيد الواجب الوطني عميد الشرطة بلعباس عبد الناصر، الذي سميت باسمه الدفعة المتخرجة للملازمين الأوائل للشرطة.

وجرت مراسم التكريم على هامش حفل تخرج الدفعة الثانية للملازمين الأوائل للشرطة، التي عرفت حضور السلطات المحلية والعسكرية، أعضاء من الأسرة الثورية ومتقاعدي الأمن الوطني بالولاية.

طالع أيضا:

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp