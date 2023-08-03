المدير العام للأمن الوطني يُشرف على مراسم تنصيب المدراء الجُدد

أشرف المدير العام للأمن الوطني فريد بن شيخ، اليوم الخميس 03 أوت 2023، بمقر القيادة العليا للأمن الوطني، على مراسم تنصيب المدراء المركزيون الجدد.

ويتعلق الأمر بكل من مدير الأمن العمومي، مدير الاستعلامات العامة، مدير الشرطة العامة والرئيس الجديد لأمن ولاية الجزائر العاصمة.

خلال مراسم التنصيب، التي حضرتها الإطارات السامية للجهاز، حثّ المدير العام للأمن الوطني على ضرورة مضاعفة الجهود في شتى الميادين، من أجل تحقيق نتائج نوعية على غرار تلك المحققة والتي كانت محل إشادة على المستوى الوطني والدولي.

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