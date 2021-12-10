المدير العام للأمن الوطني يُعزي عائلة الشرطي المقتول بمستغانم
قدّم المدير العام للأمن الوطني فريد بن الشيخ تعازيه لعائلة الشرطي الفقيد رمضان رمضان الذي تعرض لاعتداء قاتل يوم السادس من الشهر الجاري بولاية مستغانم.
وفي هذا السياق وحسب بيان للمديرية العامة للامن الوطني فقد أوفد المدير العام للأمن الوطني، فريد بن الشيخ، أمس الخميس إلى ولاية مستغانم، وفد يضم إطارات سامية من الأمن الوطني.
يتقدمهم مدير الصحة والنشاط الاجتماعي والأنشطة الرياضية مراقب الشرطة بوأحمد بوبكر، لتقديم واجب العزاء إلى أفراد عائلة المرحوم حافظ أول للشرطة رمضان رمضان، الذي تعرض إلى اعتداء قاتل يوم 6 ديسمبر.
من جهة أخرى، توجه المديرية العامة للأمن الوطني خالص التشكرات الى كافة المواطنين الذي عبروا عن تعاطفهم مع الأمن الوطني عبر منصات التواصل الاجتماعي، على إثر هذه الحادثة الأليمة التي ألمت بعائلة الفقيد وكذا أسرة الأمن الوطني على حد سواء.
للإشارة، فإن مصالح أمن ولاية مستغانم تمكنت من توقيف 6 أشخاص مشتبه فيهم وتقديمهم أمام وكيل الجمهورية، الذي أودع 5 منهم الحبس المؤقت فيما وضع المشتبه فيه السادس تحت الرقابة القضائية.
بن الشيخ: لابد من تضافر جهود الشرطة العربية للتصدي لكل أشكال الجريمة
بن الشيخ: لابد من تضافر جهود الشرطة العربية للتصدي لكل أشكال الجريمة
أكد المدير العام للأمن الوطني، فريد بن الشيخ، أعلى ضرورة تضافر جهود أجهزة
الشرطة العربية للتصدي لكل أشكال الجريمة المنظمة. العابرة للحدود وانتشار الأسلحة والمخدرات والجرائم المعلوماتية.
وقال بن الشيخ خلال مشاركته في أشغال المؤتمر الـ 45 لقادة الشرطة والأمن العرب بتونس، أن التهديدات السيبرانية أصبحت اليوم من أهم التحديات. والتي تواجه دول العالم والمؤسسات الشرطية، ما يستدعي توحيد الجهود وتسخير كل الطاقات لمكافحتها والوقاية منها.
كما أبرز المدير العام للأمن الوطني أن الجزائر، تحرص دوما على تدعيم الشراكة في المجال الشرطي، دوليا وعربيا. كما أنها مستعدة لتبادل خبرتها في مجال مكافحة مختلف أنواع الجريمة. ودعم كل نشاطات ومبادرات مجلس وزراء الداخلية العرب.
وكان للمدير العام للأمن الوطني، على هامش أشغال المؤتمر، عدة لقاءات ثنائية مع نظرائه من مختلف الدول العربية. كما تباحث خلالها حول سبل تدعيم وتعزيز التعاون الشرطي في شتى الميادين.
كما عرف المؤتمر حضور قادة الشرطة وممثلي الهيئات الشرطية الدولية والإقليمية.
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