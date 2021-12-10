المدير العام للأمن الوطني يُعزي عائلة الشرطي المقتول بمستغانم

قدّم المدير العام للأمن الوطني فريد بن الشيخ تعازيه لعائلة الشرطي الفقيد رمضان رمضان الذي تعرض لاعتداء قاتل يوم السادس من الشهر الجاري بولاية مستغانم.

وفي هذا السياق وحسب بيان للمديرية العامة للامن الوطني فقد أوفد المدير العام للأمن الوطني، فريد بن الشيخ، أمس الخميس إلى ولاية مستغانم، وفد يضم إطارات سامية من الأمن الوطني.

يتقدمهم مدير الصحة والنشاط الاجتماعي والأنشطة الرياضية مراقب الشرطة بوأحمد بوبكر، لتقديم واجب العزاء إلى أفراد عائلة المرحوم حافظ أول للشرطة رمضان رمضان، الذي تعرض إلى اعتداء قاتل يوم 6 ديسمبر.

من جهة أخرى، توجه المديرية العامة للأمن الوطني خالص التشكرات الى كافة المواطنين الذي عبروا عن تعاطفهم مع الأمن الوطني عبر منصات التواصل الاجتماعي، على إثر هذه الحادثة الأليمة التي ألمت بعائلة الفقيد وكذا أسرة الأمن الوطني على حد سواء.

للإشارة، فإن مصالح أمن ولاية مستغانم تمكنت من توقيف 6 أشخاص مشتبه فيهم وتقديمهم أمام وكيل الجمهورية، الذي أودع 5 منهم الحبس المؤقت فيما وضع المشتبه فيه السادس تحت الرقابة القضائية.

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