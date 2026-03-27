المدير العام للأمن في زيارة عمل إلى سلوفينيا

أجرى المدير العام للأمن الوطني، علي بداوي، يومي 25 و26 مارس 2026، زيارة عمل قادته إلى دولة سلوفينيا، على رأس وفد شرطي يضم إطارات سامية من الأمن الوطني.

وحسب بيان للشرطة الجزائرية، التقى المدير العام للأمن، مع نظيره المدير العام للشرطة السلوفينية، دامجو بيتريك.

أين تباحث الجانبان حول تعزيز سبل التعاون الثنائي، لاسيما في مجالات مكافحة الجريمة المنظمة، الجرائم السيبرانية والذكاء الإصطناعي وعلوم الأدلة الجنائية. بما يخدم المصلحة المشتركة ويرقى لمستوى العلاقات المتميزة بين البلدين. وجرى هذا اللقاء، بحضور سفيرة الجزائر في سلوفينيا، صبرينة باي.

وبالمناسبة، حظي الوفد الشرطي الجزائري بزيارات لعدد من المصالح والمرافق المتخصصة للشرطة السلوفينية. كمركز الهجرة والمخبر الوطني للعلوم الجنائية. أين اطلع على تجربة الشرطة السلوفينية والتقنيات المعتمدة من طرفها في مجال الشرطة العلمية و البحث الجنائي.

وتعزيزا للتعاون في المجال السينوتقني، زار الوفد مركز تدريب فرق الأنياب بالعاصمة السلوفينية. أين اطلع على الطرق الحديثة المتبعة في مجال الـتأهيل وتحضير الكلاب البوليسية. متبوع بتمارين محاكاة تبرز المهام التي تضطلع بها هذه الفرق ودورها في دعم الوحدات العملياتية، كالكشف عن المخدرات والمواد المحظورة.

وتأتي هذه الزيارة، في سياق تنفيذ مخطط العمل لتعزيز التعاون في مجال إنفاذ القانون لسنتي 2026/2027. المبرم بن وزارتي داخلية البلدين. في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم في مجال التعاون الشرطي الموقعة بتاريخ 13 ماي 2025 بسلوفينيا.