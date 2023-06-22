المدير العام للأمن في زيارة عمل إلى مصالح الشرطة المجرية

يقوم المدير العام للأمن الوطني فريد بن شيخ، يومي 22 و23 جوان 2023، بزيارة عمل لمصالح الشرطة الوطنية المجرية، بدعوة من نظيره المجري.

وحسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، سيطلع المدير العام للأمن الوطني رفقة الوفد المرافق له، خلال هذه الزيارة، على تنظيم وسير بعض المصالح العملياتية للشرطة المجرية المتواجدة بالعاصمة بودابست.

كما سيتم توقيع مذكرة تفاهم بين الشرطة الجزائرية ونظيرتها المجرية، تتمحور أساسا حول تبادل الخبرات في مجالات الأمن العمومي، شرطة الحدود، علم الأدلة الجنائية، مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للأوطان والجريمة السيبرانية.