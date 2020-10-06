المدير العام للأمن يبحث تعزيز التعاون الشرطي مع نظيره الإسباني

إستقبل المدير العام للأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، نظيره الاسباني، في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين شرطة البلدين.

وحسب بيان للمديرية العامة للأمن، قام وفد رفيع المستوى بقيادة فرانسيسكو باردو بيكيراس، المدير العام للشرطة الإسبانية ، بزيارة إلى الجزائر اليوم الثلاثاء.

واستقبل المدير العام للأمن الوطني بمقره الكائن بباب الوادي، مسؤول الشرطة الإسبانية.

أين أكد على أهمية هذا اللقاء الذي يهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي بين شرطة البلدين ودراسة قضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما أشاد بالعلاقات الجزائرية الإسبانية الممتازة في مجال التعاون، لا سيما في مجالات التدريب والجريمة المنظمة عبر الوطنية بمختلف أشكالها.

هذا وجدد الطرفان رغبتهما في توطيد مجال التعاون الشرطي الثنائي، من حيث تبادل الخبرات والمساعدة التقنية المتبادلة والتكوين المتخصص في المجالات الشرطية المختلفة.