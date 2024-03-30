المدير العام للأمن يتفقد أمن تيبازة وهذا ما أمر به

قام المدير العام للأمن الوطني، يوم الخميس، بزيارة عمل قادته إلى المصالح العملياتية لأمن ولاية تيبازة.

وحسب بيان للأمن الوطني، تقاسم المدير العام للأمن، وجبة الإفطار مع منتسبي أمن الولاية. محفزا إياهم للمضي قدما في تأدية مهامهم على أكمل وجه.

لتمتد بعدها الزيارة إلى تفقد الوحدات العملياتية للشرطة بكل من مقر فرقة البحث والتدخل BRI ومقر كتيبة التدخل السريع.

أين عاين المدير العام للأمن الوطني عن كثب، ظروف العمل والإقامة لقوات الشرطة بهاتين الوحدتين، وكذا الوقوف على جاهزيتهما.

وأكد المدير العام، على ضرورة توفير كل الامكانيات وتكثيف التدريب الميداني لعناصر الشرطة لضمان تنفيذها لواجباتها بكل إحترافية.

ليختتم المدير العام للأمن الوطني زيارته إلى أمن ولاية تيبازة، بالتأكيد على أن المديرية العامة للأمن الوطني تحمل على عاتقها من خلال وحداتها العملياتية، مهمة نبيلة تتمثل في حماية المواطن وممتلكاته.

وحث قوات الشرطة بموجبها، التحلي بالعزيمة والإنضباط والعمل الدؤوب، وفق لوائح وقوانين الجمهورية.