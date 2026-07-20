المدير العام للأمن يستقبل رئيس الإتحاد الرياضي العربي

استقبل المدير العام للأمن الوطني، علي بداوي، صبيحة اليوم الإثنين، بمقر المديرية العامة للأمن الوطني، رئيس الإتحاد الرياضي العربي للشرطة سعادة اللواء خالد بن حمد العطية، بحضور إطارات سامية من الأمن الوطني.

وحسب بيان للمديرية، تناول الطرفان سبل تعزيز وترقية التعاون المشترك بين المديرية العامة للأمن الوطني والإتحاد الرياضي العربي للشرطة. وبحث آليات دعم وتطوير البرامج والنشاطات الرياضية الشرطية على المستوى العربي.

وبالمناسبة، أشاد المدير العام للأمن الوطني بالدور الريادي الذي يضطلع به الإتحاد الرياضي العربي للشرطة في خدمة الرياضة الشرطية العربية. من خلال ترسيخ الممارسة الرياضية في صفوف المؤسسات الشرطية العربية. باعتبارها رافدا في تعزيز الجاهزية المهنية، وأداة فعالة في بناء جسور التواصل والتعاون بين الدول الأعضاء.