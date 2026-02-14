المدير العام للأمن يستقبل وفدا شرطيا رفيع المستوى من الصومال

إستقبل المدير العام للأمن الوطني، علي بداوي، اليوم السبت، بالجزائر العاصمة، وفد رفيع المستوى من جمهورية الصومال الفيدرالية، بقيادة العميد أسد عثمان عبد الله، القائد العام لقوات الشرطة الصومالية، وذلك في إطار تعزيز التعاون الشرطي الجزائري-الصومالي.

واستهل هذا اللقاء، الذي انعقد بمقر المديرية العامة للأمن الوطني، بمحادثات ثنائية جمعت المدير العام للأمن الوطني بنظيره الصومالي.

لتتوسع الجلسة إلى وفدي شرطة البلدين، تمحورت أساسا حول “سبل تعزيز التعاون الشرطي. في مختلف المجالات ولاسيما التكوين والتدريب المتخصص. الجريمة السيبرانية، الشرطة العلمية والتقنية والجريمة المنظمة العابرة للحدود”.

وأكد المدير العام للأمن الوطني، أن هذا الزيارة تأتي في إطار تعزيز علاقات التعاون وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين البلدين. والدفع بها قدما نحو بناء شراكة قوية ودائمة في مجال العمل الشرطي. ودعم مجالاته. فضلا عن تفعيل المبادرات الشرطية إلى واقع عملي بما يسهم في رفع الأداء المؤسساتي. وتعزيز الجاهزية في مواجهة مختلف التحديات الأمنية الراهنة.

كما أبرز بداوي أهمية مضاعفة جهود التعاون والتنسيق الفعال على المستويين الثنائي. ومتعدد الأطراف خاصة في ظل استفحال ثلاثية الإجرام المتمثلة في الإرهاب. الجريمة المنظمة والجرائم السيبرانية، من خلال بناء القدرات والتكوين وتبادل المعلومات وتفعيل آليات الملاحقة الجنائية.

ودعا في ذات السياق، إلى “ترقية التعاون الشرطي بين المؤسستين خاصة في ظل تنامي التحديات الأمنية. وتضاعف أشكال الجريمة لاسيما منها المنظمة والعابرة للحدود”.

كما أشاد القائد العام لقوات الشرطة الصومالية، بحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة. مؤكدا أنه أول قائد عام شرطة صومالي يقوم بزيارة الجزائر.

وأوضح في هذا الصدد، أن زيارته ستمكن الوفد من “الاستفادة من الخبرة الجزائرية العريقة”. لاسيما في مجال تدريب المدربين في مجال مكافحة الإرهاب وكذا في مجال التحقيقات والبحث الجنائي”.

وفي الأخير، دعا القائد العام لقوات الشرطة الصومالية، المدير العام للأمن الوطني، إلى زيارة بلاده.

للإشارة سيحظى الوفد الصومالي، بزيارة ميدانية لعدد من المصالح العملياتية والتقنية المتخصصة للأمن الوطني. للإطلاع على تجربة الشرطة الجزائرية في مكافحة الجريمة المنظمة والجرائم المستحدثة.