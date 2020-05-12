المدير العام للأمن يشارك قوات الشرطة الإفطار ببومرداس

شارك المدير العام للأمن الوطني، أونيسي خليفة، أمس، عناصر من أمن ولاية بومرداس بجمهرة العمليات الخاصة للشرطة مأدبة الإفطار الجماعي.

وحسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، حضر هذه المأدبة، يحي يحياتن، والي ولاية بومرداس، وعدد من القيادات المركزية والجهوية والمحلية للشرطة.

وإعتبر المدير العام للأمن الوطني، الإفطار الجماعي في شهر رمضان مع أفراد الأمن الوطني من تقاليد الجهاز.

ووجه أونيسي، عبارات التقدير لقوات الشرطة، لما يبذلونه من جهود في مواجهة الجريمة ومرافقة المواطن في تطبيق التدابير الوقائية الخاصة للحد من انتشار وباء كورونا.