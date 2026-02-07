المدير العام للأمن يُدشن مقرات شرطية جديدة بالمغير

أشرف المدير العام للأمن الوطني، علي بداوي، اليوم السبت، رفقة والي ولاية المغير، نحيلة لعرج، على مراسم تدشين مقرات شرطية جديدة بالولاية، والتي تندرج في إطار دعم التغطية الأمنية وتعزيزها بالولاية.

واستهلت الزيارة، بتدشين مقر الامن الحضري الأول، أين عاين المدير العام للأمن الوطني والوفد المرافق له مختلف أقسام هذه المنشأة الأمنية الجديدة، المجهزة بتطبيقات رقمية من شأنهاالإستجابة لإنشغالات المواطنين بسرعة وفعالية، وترقى لتطلعاتهم.

وفي إطار التكفل بموظفي الشرطة العاملين بالولاية، قام المدير العام للأمن الوطني بتدشين قاعدة الحياة. التي حملت إسم شهيد الواجب الوطني ضابط شرطة جلال مراد. التي تتوفر على كل المرافق الضرورية، مثل قاعة العلاج، قاعة الرياضة ووسائل الترفيه.

وخلال هذه الزيارة الميدانية، قام المدير العام للأمن الوطني بوضع حجر الأساس وإعطاء إشارة إنطلاق مشروع إنجاز مقر أمن الولاية الجديد.

إلى جانب معاينة مدى تقدم أشغال إنجاز كل من مقر أمن دائرة المغير ومقر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية. حيث تابع شروحات حول تقدم الأشغال بهاذين المرفقين العملياتيين.

كما تفقد المدير العام للأمن الوطني، رفقة الوالي والوفد المرافق، مشروع إنجاز المركز الطبي الاجتماعي الذي يترجم حرص المديرية العامة للأمن الوطني على ضمان التكفل الاجتماعي والمهني الأمثل بمنتسبي الجهاز. وتوفير الظروف المناسبة لتأدية المهام الموكلة على أكمل وجه، خدمة للوطن وحفاظا على أمن المواطن وممتلكاته.