المدير العام للأمن يُدشن هياكل شرطية بوهران

شرع المدير العام للأمن الوطني، علي بداوي، اليوم السبت، في زيارة عمل وتفقد قادته إلى ولاية وهران، أين أشرف بمعية والي ولاية وهران، سمير شيباني، على تدشين هياكل شرطية عملياتية.

وأوضحت مصالح ولاية وهران، أن المحطة الأولى من الزيارة تمثلت في تدشين مقر الأمن الحضري. بحي 4100 مسكن ترقوي عمومي سيدي الشحمي.

كما أشرف بداوي، بمعية والي ولاية وهران على تدشين مقر الأمن الحضري بحي 4100 مسكن ترقوي عمومي التابع لبلدية سيدي الشحمي.

وفي إشارة منها أوضحت ذات المصالح أن هذه المنشأة العملياتية ستساهم في تحقيق انتشار متوازن للمصالح عبر قطاع الاختصاص.

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