المدير العام للاتحاد الدولي للسكك الحديدية يشيد بمشروع بشار–تندوف–غارا جبيلات

كشف المدير العام للاتحاد الدولي للسكك الحديدية “فرانسوا دافين” أن إنجاز مشروع بحجم الخط المنجمي الغربي للسكة الحديدية بشار-تندوف-غارا جبيلات وخط السكة الحديدية لنقل المسافرين يعكس الرؤية الاستشرافية العميقة للسلطات الجزائرية.

وفي تصريح للتلفزيون العمومي قال “فرانسوا دافين”: “نثمن ونقدر كثيرا العمل الكبير الذي قامت به الوكالة الوطنية الجزائرية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية”.

وأضاف “فرانسوا دافين” أن إنجاز مثل هذا المشروع الهام في إفريقيا يعود بالفائدة الاقتصادية الكبيرة نظرا للموارد الطبيعية الهائلة التي تتمتع بها الجزائر ونحن سعداء جدا بهذا الإنجاز ونشجع كثيرا هذا النوع من المشاريع.

وفي السياق ذاته قال “فرانسوا دافين”: “ننوه بتركيز الجزائر على إنشاء بنى تحتية وخطوط سكك حديدية متطورة وبفكرة ربط هذه الخطوط بالنمو الديمغرافي وتهيئة الإقليم”.

وتابع “فرانسوا دافين” ما شد انتباهنا في إنجاز مثل هذه المشاريع الكبرى بالجزائر هو التحكم التقني الكبير للمهندسين الجزائريين والكفاءات الكبيرة لدى المؤسسات الجزائرية.