المدير العام للجزائرية للمياه: برنامج خاص لتوزيع المياه خلال العيد

كشف المدير العام لمؤسسة الجزائرية للمياه مراد رشيس، عن وضع برنامج خاص لضمان إستمرارية توزيع مياه الشرب خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأكد رشيس في مداخلة له عبر القناة الثالثة اليوم الإثنين، أن الماء سيكون متوفرا خلال يوم النحر. مضيفا أنه تم إسداء تعليمات حتى يعمل نظام الإمداد بمياه الشرب بكامل طاقته. عبر ملىء الخزانات عشية عيد الأضحى. من أجل الشروع في عملية التوزيع صبيحة يوم العيد على الساعة الرابعة صباحا

وقال ذات المتحدث، أن كمية المياه المعبئة في الخزانات سيتم إستخدامها كحجم إضافي من أجل ضمان التزويد بالمياه من السادسة إلى غاية الحادية عشر صباحا. كما تم تدعيم الوسائل المادية والبشرية الخاصة بالتدخل لإصلاح الأعطاب التي يحتمل أن تسجل في شبكات المياه. والتي يمكن أن تعرقل عملية تزويد الأحياء بالمياه خلال فترة العيد