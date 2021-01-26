المدير العام للجمارك: تبسيط الإجراءات الجمركية المتعلقة بالتجارة الإلكترونية

قال نور الدين خالدي المدير العام للجمارك، إنّ الحكومة تهدف إلى عصرنة إدارة الجمارك لمحاربة البيروقراطية لتخفيف زمن مرور البضائع والأشخاص.

وأضاف خالدي خلال الاحتفال باليوم العالمي للجمارك، أن الجمارك تواصل بكل عزم وصرامة لتبني تقنيات حديثة.

وكشف خالدي عن تبني النظام المعلوماتي الجديد واستخدام التكنولوجيا لتنفيذ ضوابط المراقبة الجمركية وتسريعها.

كما ستركز الجمارك على تبسيط الاجراءات الجمركية المتعلقة بالتجارة الإلكترونية لاتساع نطاقها واستعمالها خاصة خلال جائحة كورونا.

وذلك من خلال تمكين متعاملي البريد السريع الدولي الذي يرخص لهم اكتتاب التصاريح لزبائنهم لخدمة التوصيل كاملة.

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