المدير العام للجمارك: سنواصل جهودنا في محاربة الفساد

قال المدير العام للجمارك، محمد وارث، اليوم الأحد، أن الجمارك ستواصل جهودها الحثيثة من أجل تحقيق النزاهة ومكافحة الفساد.

وأكد وارث أن “جهود الجمارك ستتواصل لتدعيم التوظيف النوعي والتكوين الرفيع والعقلاني في المسار المهني للجمارك”.

وأضاف “تحقيق النزاهة ومكافحة الفساد أولوية القطاع، مع تحسين ظروف الموظف المهنية والإجتماعية”.

وأشار وارث ” السنة الماضية إتسمت بإنجازات محترمة، خاصة في مجال تحصيل الحقوق والرسوم التي تجاوزت الـ 1000 مليار دج”.

وأكد أن “الواردات الجزائرية سجلت إنخفاضا ملحوظا، وهذا بفضل الجهود المكثفة في محاربة عصابات تضخيم الفواتير”.

كما قال وارث ” سنواصل عملنا مع نقابة القطاع وتعاضديته لتحقيق الأفضل للزملاء والإطارات في القطاع”. وأضاف “إنطلاقا من توجيهات رئيس الجمهورية، سنواصل معركة محاربة البيروقراطية وتخفيف زمن وتكلفة مرور البضائع”.

وبخصوص النظام المعلوماتي في القطاع، كشف وارث “ان النظام المعلوماتي قيد الإنجاز حاليا”.