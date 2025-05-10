المدير العام للجمارك ووزير النقل يترأسان اجتماع عمل بميناء بجاية

ترأس اللواء عبد الحفيظ بخوش، المدير العام للجمارك، برفقة وزير النقل، السعيد سعيود، اليوم السبت، اجتماع عمل، على مستوى ميناء بجاية.

وحسب بيان لمصالح الجمارك، الاجتماع جاء للوقوف على مدى تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. المتعلقة بالعمل الدائم 24/24سا، 7/7 أيام على مستوى الموانئ، والتأثير الإيجابي للمناطق الخاضعة للرقابة الجمركية. خارج الحيز المينائي على انسيابية حركة البضائع تفاديا لمكوثها المطول وما ينجر عن ذلك من تبعات سلبية اقتصادية ومالية.

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