المدير العام للجمارك يشرع في زيارة عمل وتفقد إلى قسنطينة

حلّ اليوم اللواء المدير العام للجمارك، عبد الحفيظ بخوش، بولاية قسنطينة، في زيارة عمل وتفقد، تندرج في إطار متابعة سير النشاطات الجمركية والوقوف على جاهزية الهياكل والمنشآت التابعة للقطاع.

وأوضح بيان للمديرية العامة للجمارك، أن اللواء المدير العام، سيشرف بالمناسبة على تدشين عدد من المنشآت. والمرافق الجمركية، إلى جانب معاينة سير العمل والاطلاع على ظروف أداء المهام بمختلف المصالح الجمركية التابعة للاختصاص الإقليمي.

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