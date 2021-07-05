المدير العام للجمارك يشرف على الإحتفال بالذكرى 59 لعيدي الإستقلال والشباب

كما شارك المراسم الأسرة الثورية سيما المجاهدين الزملاء الجمركيين المتقاعدين، منتسبي جيش التحرير الوطني سابقا، والذين انخرطوا في صفوف الجمارك الجزائرية غداة الاستقلال. بالاضافة للزميلات والزملاء الجمركيين أبناء شهداء ثورتنا المجيدة، كرّست جسر التواصل الحيّ لتجسيد قيم رسالة شهداء الوطن.

وتمت خلال المراسم تقليد الرتب الجديدة للجمركيين والجمركيات نظير مجهوداتهم الاستثنائية المجسدة ميدانيا في حماية الاقتصاد الوطني. كما كانت محطة للوقوف تكريما وعرفانا للجمركيين والجمركيات الذين قاموا باحباط عديد عمليات التهريب الحساسة سيما المخدرات والمؤثرات العقلية بمختلف أنواعها وعديد البضائع التي تمس بصحة وسلامة المواطن، في اطار العمل الميداني المتواصل في مجال التصدي ومكافحة الغش والتهريب.

روابط العائلة الجمركية بأبنائها وبناتها ومنتسبيها كرست بهذه المناسبة التاريخية بتكريم الزملاء المتقاعدين نظير مجهوداتهم المقدمة للرقي بالخدمة الجمركية، طيلة مسارهم المهني،.وكذا تكريم وتقدير تضحيات من فقدتهم العائلة الجمركية للسادة : كمال جيلالي، عباس قاسي و بتيوي جيلالي، والتي ستبقى ذاكرتهم ومسيرتهم المهنية الاستثنائية راسخة في ذاكرة كل منتسبي الجمارك الجزائرية، المرابطين دوما للذود عن الوطن والمجسدين لقيم رسالة الشهداء في الدفاع عن مقدرات بلدنا واقتصاده.