المدير العام للجمارك يشرف على تخرج دفعات أعوان الرقابة لوهران وتلمسان

أشرف اللواء المدير العام للجمارك بخوش عبد الحفيظ بالمدرسة العليا للجمارك بوهران. على مراسم تخرج الدفعة المشتركة لأعوان الرقابة لمدرستي الجمارك بوهران وأولاود ميمون بتلمسان.

وتضم الدفعة 441 طالبا منهم 253 طالبا تلقوا تكوينهم على مستوى المدرسة العليا للجمارك بوهران. و188 طالبا تلقوا تكوينهم على مستوى مدرسة أولاد ميمون بتلمسان. حيث تلقت الدفعة تكوينا متخصصا لمدة 9 أشهر شمل برنامجا نظريا وتدريبيا شبه عسكري طيلة مدة التكوين الأولي المتخصص على مستوى كل من المدرسة العليا للجمارك بوهران. ومدرسة الجمارك بأولاد ميمون تلمسان إلى جانب فترة تربص تطبيقي على مستوى مختلف المصالح الخارجية للإدارة الجمارك.

وتحمل الدفعة اسم الجمركي المتوفى مولاي عبد القادر الذي فقرته الأسرة الجمركية عن عمر يناهز 47 سنة. بعد مسيرة مهنية مشرفة قضاها بمختلف المصالح الجمركية. التي عمل بها منذ أول تعيين له على مستوى المفتشية العامة للجمارك، ليتقلد بعدها عديد المناصب النوعية.

وقد شمل برنامج حفل التخرج العديد من النشاطات والاستعراضات التي يؤطرها الطاقم البيداغوجي الذي حرص على تلقين الطلبة طيلة فترة التكوين مختلف المهارات والمعارف النظرية والتطبيقية التي تضمن حسن إدماجهم بين صفوف المؤسسة الجمركية تجسيدا لأهم المحاور الواردة في المخطط الإستراتيجي للجمارك الجزائرية 2024/2022 خاصة في شقه المتعلق بالتكوين.

كما تضمن البرنامج المسطر تسليم الشهادات وتقليد الرتب للطلبة المتفوقين إضافة لتكريم عائلة الجمركي المتوفى الذي تحمل الدفعة اسمه.