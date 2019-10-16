المدير العام للجمارك يشرف على تخرج ضباط فرق بوهران

اشرف المدير العام للجمارك بمقر المدرسة العليا للجمارك بوهران على حفل تخرج الدفعة الثالثة لضباط الفرق الجمركية.

والتي حملت اسم شهيد الواجب الوطني حوى عبد القادر الذى استشهد خلال عملية مطاردة لمهربين بغليزان يوم الفاتح من شهر انت الماضي

الحفل الذي حضره المدير العام للحماية المدنية، ممثل قائد الناحية العسكرية الثانية، ممثل المدير العام للأمن الوطني.

إلى جانب والي ولاية وهران، ورئيس المجلس الشعبي الولائي، اعضاء اللجنة الأمنية والسلطات المدنية والعسكرية.

كماتم الاشراف على تقليد الرتب على المتخرجين الاوائل ليتم بعدها تنظيم استعراضات مهنية حول مختلف الأنشطة بقطاع الجمارك.