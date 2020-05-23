المدير العام للجمارك يهنئ الأسرة الجمركية بالعيد ويترحم على شهداء الواجب الوطني

تقدم المدير العام للجمارك، بتهانيه الخالصة، إلى كافة الجمركيين والجمركيات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وجاء في التهنئة: “بهذه المناسبة، أتقدم إلى كافة زملائي الجمركيين وزميلاتي الجمركيات، من أعوان وإطارات من الأسلاك الخاصة والشبيهة والمتعاقدين وأسرهم ومتقاعدي القطاع، وكذا أسر شهداء الواجب الوطني، بأحر عبارات التهاني وأطيب الأماني”.

وأضاف المدير العام للجمارك: “مناسبة دينية مقدسة تحل علينا والعائلة الجمركية تفقد أعز وخيرة أبنائها اللذين وافتهما المنية أثناء تأديتهما لمهامهما النبيلة، مرابطين وبكل حزم لمجابهة المخاطر في أعماق صحرائنا للذود عن الوطن”.

وأضاف ذات المتحدث: “إننا لننحني اجلالا لأرواحهما الطاهرة، داعين الله عز وجل أن يكتبهما عنده من الصالحين والصديقين، كما نسال الله ان يشفي صديقهما المصاب”.

وإغتنم المدير العام للجمارك هذه المناسبة، لتحية جميع اطارات وأعوان المرابطين على مستوى جميع المراكز الحدودية، وعبر كافة المصالح الجمركيةـ عن الجهود الاستثنائية المبذولة من طرفهم لمجابهةجائحة كورونا، ومساهمتهم الفعالة في حماية الاقتصاد الوطني والتصدي لكافة أشكال الغش والتهريب”.