المدير العام للجمارك يُشارك في إجتماع منطقة التجارة الحرة الإفريقية

شارك المدير العام للجمارك، اللواء عبد الحفيظ بخوش، في أشغال الاجتماع الثامن للمدراء العامين للجمارك لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، بمقر الأمانة العامة لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية بالعاصمة الغانية أكرا.

وحسب بيان للمديرية العامة للجمارك، تمت خلال هذا الاجتماع، مناقشة العديد من المسائل المتعلقة بالشأن الجمركي في إطار المنطقة.

ومن بين هذه المسائل، وضع الصيغة النهائية لوثيقة العبور، والنظر في المسائل العالقة بشأن شهادة المنشأ الإلكترونية. والنظر في تقارير مختلف لجان المنطقة.

ولاسيما تقرير الاجتماع الثامن للجنة الفرعية المكلفة بتسهيل التجارة والتعاون الجمركي والعبور. المنعقد خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 8 أوت 2024 والذي سبق اجتماع المدراء العامين.

كما تمت دراسة قضايا التنفيذ المتعلقة بالملحقين “3” و”8″، والنظر في وضع إطار تنظيمي بشأن التعاون الجمركي والمساعدة الإدارية.

للتذكير، فإن الجزائر صادقت على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، الموقع بكيجالي (رواندا) يوم 21 مارس 2018. وذلك، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 21-133 المؤرخ في 22 شعبان 1442 الموافق ل 5 أفريل 2021.