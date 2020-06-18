المدير العام للجمارك يُنصب جمال بريكة مديرا للدراسات المكلف بالتنسيق بين المصالح

أشرف المدير العام للجمارك، نور الدين خالدي، اليوم الخميس، على مراسيم تنصيب المراقب العام رئيس جمال بريكة في منصب مدير الدراسات المكلف بالتنسيق بين المصالح.

وجرت مراسيم التنصيب بمقر المديرية بالجزائر العاصمة بحضور الإطارات المركزية والمدراء الجهويين لناحية الوسط.

وبالمناسبة ألقى المدير العام للجمارك كلمة، ألحى فيها على ضرورة تكاتف الجهود والتنسيق بين المصالح المركزية والخارجية، لتفعيل قطاع الجمارك ومواكبة السياسة العامة للدولة عن طريق إيجاد حلول مناسبة لإنشغلات متعاملي ومرتفقي إدارة الجمارك للنهوض بالإقتصاد الوطني.