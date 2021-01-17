المدير العام للجوية الجزائرية يعقد اجتماعا مع المدراء والمسؤولين بالشركة

عقد المدير العام بالنيابة لشركة الخطوط الجويةأمين مسراوة صبيحة اليوم اجتماعا مع المدراء و المسؤولين في الشركة يعتبر الأول من نوعه منذ قدومه على رأس شركة الخطوط الجوية.

وحسب المعلومات التي تحوزها “النهار اونلاين”، فإن امين مسراوة وخلال لقاءه مع المديرين شدد على ضرورة إرجاع الصورة الحقيقية والمكانة المهنية الاحترافية للشركة خاصة في ظل المنافسة الشديدة.

وأضافت ذات المصادر أن المسؤول الأول عن الجوية أكد لاطارات الشركة على ثقته الكاملة فيهم معترفا باحترافيتهم ومهنيتهم.

بالموازاة مع ذلك سطر الرئيس المدير العام للجوية أمين مسراوة بداية من الأسبوع الجاري برنامج لقاءات ثنائية مع الشركاء الاجتماعيين وكذا مع المديريات التابعة للشركة حيث سيتم تخصيص كل لقاء مع مديرية على حدى.