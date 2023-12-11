المدير العام للجوية الجزائرية يعقد جلسة عمل مع الوكالات السياحية بوهران

عقد الرئيس المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية، ياسين بن سليمان، جلسة عمل مع الوكالات السياحية بالمديرية الجهوية للشركة بوهران، لبحث وتعزيز التعاون بين الطرفين.

وحسب بيان الجوية الجزائرية، فإن هذا اللقاء الذي تم بحضور إطارات الشركة، سمح للطرفين “بالحوار والتشاور بهدف تدعيم الشراكة، وتعزيز التعاون”، لاسيما عرض وشرح توقعات وتوجهات الوكالات السياحية التي تعتبر الشريك الأول للجوية الجزائرية، وكذا الاستماع إلى انشغالاتهم.

كما يهدف الاجتماع إلى الاستفادة من تجارب هذه الوكالات، خصوصا في ظل التحديات التي يواجهها النقل الجوي، خصوصا المنافسة بين شركات الطيران، يضيف ذات المصدر، مشيرا إلى أن جلسات العمل مع الوكالات السياحية تسمح بتصور وإقتراح منتجات جديدة على الزبائن، كبرنامج السفر الجديد الذي أطلقته الخطوط الجوية الجزائرية، “صفر حقائب”، الذي يسمح بالسفر بحقيبة يد واحدة بأسعار أقل.

كما سيتم تنظيم جلسات عمل مع وكالات سياحية أخرى، لاسيما وكالات الجنوب الجزائري، في إطار الاستماع الى انشغالاتهم من أجل اقتراح منتجات جديدة، تضيف الجوية الجزائرية.