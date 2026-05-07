المدير العام للحج يتفقد مقرات إقامة الحجاج في السعودية

قام المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة، مدير مكتب شؤون حجاج الجزائر، الأستاذ الدكتور الطاهر برايك. بزيارة تفقدية إلى مقرات إقامة حجاجنا الميامين بفنادق المدينة المنورة، وذلك للوقوف ميدانيًا على ظروف الإقامة والخدمات المقدمة لهم.

وشملت الزيارة الاطلاع على مختلف الجوانب التنظيمية والخدماتية، خلال هذا موسم الحج. والاستماع لانشغالات الحجاج واقتراحاتهم. حيث عبّر المدير العام عن ارتياحه لمستوى التكفل. مؤكدًا على ضرورة مواصلة الجهود وتكثيف التنسيق لضمان راحة حجاجنا الميامين وتمكينهم من أداء مناسكهم في أحسن الظروف.

كما ثمّن حجاجنا الكرام هذه الزيارة التي تعكس حرص مكتب شؤون حجاج الجزائر. على المتابعة الميدانية الدائمة والرعاية المستمرة لضيوف الرحمن.

