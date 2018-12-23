المدير العام للحماية المدنية الموريتانية بالجزائر في زيارة عمل وتعاون

حل اليوم الأحد بالجزائر، المدير العام للحماية المدنية الموريتانية، مختار ولد محمد مبارك، في زيارة عمل تدوم ثلاثة أيام، حسبما كشف عنه بيان للمديرية العامة للحماية المدنية.

وأوضح المصدر، أن زيارة المدير العام للحماية المدنية مرفق بالمديرين المركزيين للجزائر، جاءت على إثر دعوى من قبل نظيره الجزائري، العقيد بوعلام بوغلاف.

وسيقوم خلال هذه الزيارة المدير العام للحماية المدنية العقيد بوعلام بوغلاف بمحادثات مع نظيره الموريتاني

حول علاقات التعاون الجزائري الموريتاني، في ميدان الحماية المدنية خاصة في مجال التكوين، الوقاية و تسيير الكوارث الكبرى .

وأضاف البيان، أن هذا التعاون يدخل ضمن إطار الإتفاق في مجال الحماية المدنية المبرم في الجزائر في 20 ديسمبر 2016.

كما سيغتنم المدير العام للحماية المدنية الموريتانية هذه الزيارة لزيارة مختلف المرافق المركزية و المحلية للمديرية العامة للحماية المدنية.

وكشف البيان أن 46 إطار للحماية المدنية الموريتانية، تلقوا تكوين بالمدرسة الوطنية للحماية المدنية الجزائرية، في مختلف المجالات المرتبطة بتسيير الكوارث.