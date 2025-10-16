المدير العام للحماية المدنية في زيارة إلى ولايتي بني عباس وبشار

قام المدير العام للحماية المدنية، العقيد بوعلام بوغلاف، بزيارة عمل إلى ولايتي بني عباس وبشار، رفقة وفد من الإطارات المركزية. وذلك في أعقاب زيارته السابقة إلى ولاية تندوف.

كما تأتي خرجات بوغلاف في إطار تنفيذ توجيهات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود. القاضية بتعزيز التواجد الميداني وتكثيف الزيارات التفقدية. وضمن مواصلة البرنامج الذي أطلقته المديرية العامة للحماية المدنية عبر ولايات الجنوب الغربي (تندوف، بني عباس، بشار). لرفع جاهزية الوحدات العملياتية،

وخلال زيارته إلى ولاية بني عباس، استهل المدير العام جولته بتفقد الوحدة الثانوية بتبلبالة والمركز المتقدم بولعظام. حيث وقف على جاهزية الأعوان والوسائل العملياتية.

أما في ولاية بشار، فقد قام بتفقد الوحدة الثانوية بالعبادلة والمركز المتقدم بحماڨير، لمعاينة استعداد الأعوان. والوسائل المسخّرة للتدخل في مختلف الحالات الطارئة. كما تفقد الوحدة الرئيسية ببشار وفرقها المتخصصة. وإطلع على الوسائل البشرية والعتاد العملياتي المخصص للتدخل في شتى الظروف.

في حين، وقف المدير العام على مشروع الفرقة السينوتقنية، واستمع إلى عرض حول مركز التنسيق العملي ودوره في تحسين فعالية التدخلات الميدانية. كما قام بزيارة تفقد واطمئنان إلى الرقيب مكي تواتي من ولاية البويرة. الذي يتلقى العلاج بمستشفى بشار. متمنيًا له الشفاء العاجل والعودة إلى صفوف زملائه.

كما اختتمت الزيارة بتفقد المراكز المتقدمة بالقنادسة وبن زيرڨ، ووحدة بني ونيف. حيث عاين المدير العام مستوى الجاهزية العملياتية واستمع إلى عروض حول الأنشطة. والتدخلات المسجلة على مستوى هذه الوحدات.

