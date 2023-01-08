حقق المدير العام للحماية المدنية يحقق أمنية الطفل مهدي ذو 10 سنوات والذي ينحدر من ولاية أدرار.

وحسب ما أوردته المديرية العامة للحماية المدنية، التقى المدير العام للحماية المدنية أثناء الزيارة التفقدية بولاية أدرار الطفل مهدي.

وأخبر الطفل مهدي، المدير العام أن أمنيته أن يلبس البذلة النظامية ويكون مع فرقة السينوتقنية للكلاب المدربة.

وبعد انتهاء الزيارة قام المدير العام بإهداء مهدي بذلة نظامية وكلب “من سلالة مالينوا”.

وفرح الطفل مهدي كثيرا بهذه الهدية من طرف المدير العام للحماية المدنية.