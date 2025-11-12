المدير العام للحماية المدنية يحل بسطيف

حلّ صبيحة اليوم الأربعاء، المدير العام للحماية المدنية، العقيد بوعلام بوغلاف، بولاية سطيف في زيارة عمل وتفقد وتدشين للهياكل العملياتية التابعة للقطاع.

وكان في استقبال المدير العام والي ولاية سطيف، رفقة رئيس المجلس الشعبي الولائي، وأعضاء اللجنة الأمنية. نواب البرلمان، السلطات المدنية .

وتأتي هذه الزيارة في إطار تنفيذ البرنامج السنوي للمديرية العامة للحماية المدنية. الذي يهدف إلى تعزيز الجاهزية العملياتية والارتقاء بمستوى أداء الهياكل الميدانية عبر الوطن.

