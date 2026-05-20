المدير العام للحماية المدنية يستقبل نظيره النيجري

استقبل المدير العام للحماية المدنية، العقيد بوعلام بوغلاف، نظيره من جمهورية النيجر.

وشكّل لقاء مديرا الحماية المدنية للبلدين فرصة لتباحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الهيئتين، لاسيما في مجالات التكوين، تبادل الخبرات. التسيير العملياتي للكوارث، الإسعاف والإنقاذ، إلى جانب تطوير آليات التنسيق والتعاون في المجال.

كما أكد الطرفان على أهمية دعم الشراكة الثنائية وتكثيف برامج التعاون بما يساهم في رفع جاهزية. وقدرات البلدين في هذا المجال. ويعكس عمق العلاقات الأخوية التي تجمع الجزائر والنيجر.

وعلى هامش هذه الزيارة، قام الوفد النيجري بزيارة إلى المركز الوطني لتنسيق عمليات الحماية المدنية. حيث اطلع على آليات التسيير العملياتي ومختلف وسائل المتابعة والتنسيق المعتمدة في معالجة التدخلات وتسيير الكوارث والطوارئ.

كما شملت الزيارة متحف الحماية المدنية، أين تلقى الوفد شروحات حول مختلف المراحل التاريخية التي مرت بها. والتطور الذي عرفته المؤسسة في مجال الوقاية. الإسعاف والإنقاذ، إلى جانب الاطلاع على أهم الوسائل والتجهيزات التاريخية المستعملة عبر مختلف الفترات.

