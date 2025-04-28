المدير العام للحماية المدنية يستقبل وفدا كويتيا هاما

استقبل المدير العام للحماية المدنية، العقيد بوعلام بوغلاف، بمقر المديرية العامة، العميد أحمد هايف الرشدي نائب المدير العام لقوة الإطفاء لدولة الكويت.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، كان العميد، مرفوقًا بالمكلف بالعلاقات الخارجية لدولة الكويت الملازم الأول سالم عبد الخالق الفلكاوي، ضابط قسم العلاقات الخارجية.

وقام الوفد الكويتي بزيارة شملت مركز التنسيق الوطني، أين تلقى شروحات مفصلة حول كيفية تسيير مختلف العمليات، التعامل مع الأخطار الكبرى. إضافة إلى التطبيقات والمنصات الرقمية المستعملة.

كما قادتهم الزيارة إلى متحف الحماية المدنية، حيث تعرفوا على تاريخ ومهام هذا القطاع الحيوي.