المدير العام للحماية المدنية يشرف على تقليد الرتب لـ4201 موظفا

أشرف المدير العام للحماية المدنية، العقيد بوغلاف بوعلام، اليوم الأحد، على مراسيم تقليد الرتب على أساس الاختيار.بمناسبة عيد الاستقلال والشباب المصادف لـ05 جويلية.وذلك بحضور المديرين المركزين وإطارات بالمديرية العامة.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية، فقد مست هذه الترقية 4201 موظفا مستفيدا من الترقية الاختيارية لـ8 رتب للأسلاك الخاصة بأعوان الحماية المدنية.بالإضافة إلى الأسلاك الشبيهة موزعة كالتالي: عقيد “02”، مقدم “09”، رائد “07”.ونقيب “42”، ملازم أول “111”، مساعد “169”، رقيب “223”، عريف” 3615″ والأسلاك الشبيهة “23”.

ونوه المدير العام، خلال إشرافه على حفل تقليد الرتب، على الجهود المبذولة من طرف السلطات الوصية من أجل النهوض بالقطاع وتحسين ظروف العمل.وطلب من الأعوان المستفيدين من الترقية بذل المزيد من الجهود للمساهمة في تحسين الأداء.من أجل ضمان و سلامة وأمن الأشخاص والممتلكات.