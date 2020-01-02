المدير العام للحماية المدنية يكرم مستخدمي المجموعة الجوية

قام المدير العام للحماية المدنية، العقيد بوغلاف بوعلام، بزيارة لمقر المجموعة الجوية للحماية المدنية بمطار هواري بومدين.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تدخل زيارة بوغلاف، في إطار تكريم وتشجيع كل مستخدمي المجموعة الجوية بمختلف الرتب، على المجهودات الجبارة التي بذلوها، خلال موسم الاصطياف الفارط.

وقد المستخدمون الإضافة الكبيرة للتحكم وإخماد حرائق الغابات، وكذا على إثر النجاح الأول لعملية التكفل بمرضى الهضاب العليا والجنوبي، بعد تحويل مواطن مريض من ولاية الوادي إلى ولاية غرداية، يوم 26 ديسمبر 2019.

وشكر المدير العام للحماية المدنية، كافة أعوان الحماية المدنية عبر مختلف ربوع الوطن، على الاحترافية الكبيرة في تأدية مهامهم النبيلة في حماية الأشخاص والممتلكات.