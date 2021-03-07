المدير العام للحماية المدنية ينصب مركز قيادة للبحث عن مفقودي فيضان وادي مكناسة

وقف المدير العام للحماية المدنية، العقيد بوعلام بوغلاف، على تنصيب مركز قيادة متقدم للبحث على المفقودين بفيضان وادي مكناسة بالشلف.

وكان العقيد بوعلام بوغلاف، رفقة مدير التنسيق وتنظيم الاسعافات بالمديرية العامة للحماية المدنية، والمدير الولائي للحماية المدنية بولاية الشلف.

للإشارة، فقد عثرت مصالح الحماية المدنية لولاية الشلف، صبيحة اليوم، على جثة شخص سابع جرفته سيول وادي مكناس ليلة أمس.

وتم العثور على ضحية من بين الأربعة المفقودين ويتعلق الأمر بسائق السيارة، ولايزال البحث عن 3 أطفال.

وجاء هذا بعد عملية تمشيط واسعة على ضفاف وادي مكناس، أين تم العثور على سائق السيارة من نوع HYUNDAI ATOS.